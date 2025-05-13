Легендарний бренд "Чернігівське Біле" від компанії AB InBev Efes Ukraine презентує нове безалкогольне пиво

$41.540.01
46.160.59
ukenru
"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?
16:08 • 19583 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

12:11 • 29840 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Ексклюзив
11:29 • 54516 перегляди

Реформа АРМА - умова євроінтеграції та фінансової допомоги від ЄС: Мезенцева пояснила, чому зволікання неприпустиме

13 травня, 10:48 • 54810 перегляди

Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

13 травня, 08:36 • 118672 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

13 травня, 07:44 • 63133 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%

13 травня, 05:20 • 134254 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:00 • 132110 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

12 травня, 19:01 • 88841 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

12 травня, 15:56 • 65503 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
62%
747мм
Популярнi новини

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

13 травня, 07:36 • 79320 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

13 травня, 07:57 • 75389 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

13 травня, 08:20 • 71078 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 63070 перегляди

Серіал "Fallout" продовжено на 3 сезон

13 травня, 10:29 • 78954 перегляди
Публікації

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

16:08 • 19596 перегляди

Урожай зернових в Україні можна збільшити на 20 млн тонн, якщо використати потенціал селекції - експерт

15:04 • 24061 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

13 травня, 08:36 • 118684 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:20 • 134259 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

13 травня, 05:00 • 132119 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

16:52 • 4066 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 64023 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

13 травня, 08:20 • 72004 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

13 травня, 07:57 • 76326 перегляди

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

13 травня, 07:36 • 80220 перегляди
Актуальне

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Boeing 747

Легендарний бренд "Чернігівське Біле" від компанії AB InBev Efes Ukraine презентує нове безалкогольне пиво

Київ • УНН

 • 524 перегляди

"Біле Alco 0" зі смаком грейпфрута – це безалкогольне пиво з ніжними світло-рожевими відтінками грейпфрута. Новинка представлена у банці 0,5 л.

Легендарний бренд "Чернігівське Біле" від компанії AB InBev Efes Ukraine презентує нове безалкогольне пиво

"Біле Alco 0" зі смаком грейпфрута – це симфонія безалкогольного пива та свіжого соковитого смаку грейпфрута, що вирізняється легкою цитрусовою гірчинкою та дарує м'який солодкий післясмак. Дизайн пакування новинки звертає на себе увагу ніжними світло-рожевими відтінками та зображенням апетитних скибочок грейпфрута, передає УНН.

"Біле Alco 0" зі смаком грейпфрута – безмежно соковитий та без алкоголю, щоб насолоджуватись смаком без обмежень. Новинку оцінять як поціновувачі теплих дружніх посиденьок, так і споживачі, які ведуть активний спосіб життя.

Новий безалкогольний сорт "Біле Alco 0" представлений у банці об’ємом 0,5 л, що дозволяє швидко охолодити напій та прихопити із собою.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Brent
$66.76
Bitcoin
$103,731.80
S&P 500
$5,896.52
Tesla
$326.10
Газ TTF
$35.74
Золото
$3,255.20
Ethereum
$2,597.51