Легендарний бренд "Чернігівське Біле" від компанії AB InBev Efes Ukraine презентує нове безалкогольне пиво

"Біле Alco 0" зі смаком грейпфрута – це симфонія безалкогольного пива та свіжого соковитого смаку грейпфрута, що вирізняється легкою цитрусовою гірчинкою та дарує м'який солодкий післясмак. Дизайн пакування новинки звертає на себе увагу ніжними світло-рожевими відтінками та зображенням апетитних скибочок грейпфрута, передає УНН.

"Біле Alco 0" зі смаком грейпфрута – безмежно соковитий та без алкоголю, щоб насолоджуватись смаком без обмежень. Новинку оцінять як поціновувачі теплих дружніх посиденьок, так і споживачі, які ведуть активний спосіб життя.

Новий безалкогольний сорт "Біле Alco 0" представлений у банці об’ємом 0,5 л, що дозволяє швидко охолодити напій та прихопити із собою.