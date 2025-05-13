Легендарный бренд "Чернігівське Біле" от компании AB InBev Efes Ukraine представляет новое безалкогольное пиво

$41.540.01
46.160.59
ukenru
"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?
16:08 • 11628 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

12:11 • 22900 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
11:29 • 48492 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

10:48 • 48914 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

13 мая, 08:36 • 107893 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 07:44 • 60565 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 127125 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 126472 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 88468 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 65278 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
53%
747мм
Популярные новости

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 72476 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 68232 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 63723 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 55459 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

13 мая, 10:29 • 73402 просмотра
публикации

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

16:08 • 11649 просмотра

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

15:04 • 18144 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 08:36 • 107914 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 127146 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 126489 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 56079 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 64318 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 68811 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 73025 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 59303 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Легендарный бренд "Чернігівське Біле" от компании AB InBev Efes Ukraine представляет новое безалкогольное пиво

Киев • УНН

 • 136 просмотра

"Біле Alco 0" со вкусом грейпфрута – это безалкогольное пиво с нежными светло-розовыми оттенками грейпфрута. Новинка представлена в банке 0,5 л.

Легендарный бренд "Чернігівське Біле" от компании AB InBev Efes Ukraine представляет новое безалкогольное пиво

"Белое Alco 0" со вкусом грейпфрута – это симфония безалкогольного пива и свежего сочного вкуса грейпфрута, отличающаяся легкой цитрусовой горчинкой и дарящая мягкое сладкое послевкусие. Дизайн упаковки новинки обращает на себя внимание нежными светло-розовыми оттенками и изображением аппетитных долек грейпфрута, передает УНН.

"Белое Alco 0" со вкусом грейпфрута – безгранично сочный и без алкоголя, чтобы наслаждаться вкусом без ограничений. Новинку оценят как ценители теплых дружеских посиделок, так и потребители, ведущие активный образ жизни.

Новый безалкогольный сорт "Белое Alco 0" представлен в банке объемом 0,5 л, что позволяет быстро охладить напиток и прихватить с собой.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Brent
$66.55
Bitcoin
$103,689.30
S&P 500
$5,893.12
Tesla
$322.51
Газ TTF
$35.64
Золото
$3,257.86
Ethereum
$2,566.64