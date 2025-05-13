Легендарный бренд "Чернігівське Біле" от компании AB InBev Efes Ukraine представляет новое безалкогольное пиво

"Белое Alco 0" со вкусом грейпфрута – это симфония безалкогольного пива и свежего сочного вкуса грейпфрута, отличающаяся легкой цитрусовой горчинкой и дарящая мягкое сладкое послевкусие. Дизайн упаковки новинки обращает на себя внимание нежными светло-розовыми оттенками и изображением аппетитных долек грейпфрута, передает УНН.

"Белое Alco 0" со вкусом грейпфрута – безгранично сочный и без алкоголя, чтобы наслаждаться вкусом без ограничений. Новинку оценят как ценители теплых дружеских посиделок, так и потребители, ведущие активный образ жизни.

Новый безалкогольный сорт "Белое Alco 0" представлен в банке объемом 0,5 л, что позволяет быстро охладить напиток и прихватить с собой.