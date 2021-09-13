Легка атлетика: українська стрибунка у висоту Левченко в трійці на змаганнях у Берліні

Деталі

Українка Юлія Левченко, з першої спроби подолавши 1.89 м, посіла третє місце зі стрибків у висоту. Ірина Геращенко показала такий же результат, але поступилася за спробами й посіла п’яте місце. Виграла змагання Марія Ласіцкене (1.98 м). Австралійка Нікола МакДермотт друга (1.95 м).

Марина Бех-Романчук з результатом 6.44 м була четвертою зі стрибків у довжину. Перемогла британка Жасмін Сойєрс (6.73 м). Німкеня Малайка Міхамбо у трьох сантиметрах позаду.

Додамо

Міжнародні змагання з легкої атлетики ISTAF Berlin відсвяткували ювілей. 12 вересня на Олімпійському стадіоні турнір відбувся всоте.