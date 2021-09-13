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Легкая атлетика: украинская прыгунья в высоту Левченко в тройке на соревнованиях в Берлине

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко - в первой тройке на юбилейных международных соревнованиях ISTAF Berlin, пишет УНН со ссылкой на данные ФЛАУ.

Детали

Украинка Юлия Левченко, с первой попытки преодолев 1.89 м, заняла третье место по прыжкам в высоту. Ирина Геращенко показала такой же результат, но уступила по попыткам и заняла пятое место. Выиграла соревнования Мария Ласицкене (1.98 м). Австралийка Никола МакДермотт вторая (1.95 м).

Марина Бех-Романчук с результатом 6.44 м была четвертой по прыжкам в длину. Победила британка Жасмин Сойерс (6.73 м). Немка Малайка Михамбо в трех сантиметрах позади.

Добавим

Международные соревнования по легкой атлетике ISTAF Berlin отпраздновали юбилей. 12 сентября на Олимпийском стадионе турнир состоялся в сотый раз.

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