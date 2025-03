Легендарна співачка Тіна Тернер померла у віці 83 років

В останні роки вона мала погане здоров'я: у 2016 році у неї діагностували рак кишечника, а у 2017 році їй зробили пересадку нирки.

Доповнення

Тернер підтвердила і посилила роль чорношкірих жінок у рок-н-ролі, визначивши ту епоху музики настільки, що Мік Джаггер визнав, що черпав натхнення в її енергійних живих виступах для свого сценічного образу. Після двох десятиліть роботи зі своїм чоловіком, Айком Тернером, вона досягла успіху поодинці і стала однією з ікон попмузики 1980-х з альбомом Private Dancer. Її життя описане у трьох мемуарах, біографічному фільмі, а в 2021 році в гучному документальному фільмі «Тіна».

Анна Мей Буллок народилась 26 листопада 1939 року і виросла в Натбуші, штат Теннессі, де, за її спогадами, у дитинстві збирала бавовну зі своєю родиною. Вона співала в церковному хорі крихітного містечка, а підлітком співала у групі майбутнього чоловіка Айка в Сент-Луїсі: він відхиляв її прохання приєднатися, доки не почув, як вона схопила мікрофон під час виступу Kings of Rhythm для виконання пісні BB King’s You Know I Love You.