Легендарная певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет

В последние годы у нее было плохое здоровье: в 2016 году у нее диагностировали рак кишечника, а в 2017 году ей сделали пересадку почки.

Дополнение

Тернер подтвердила и усилила роль чернокожих женщин в рок-н-ролле, определив ту эпоху музыки настолько, что Мик Джаггер признал, что черпал вдохновение в ее энергичных живых выступлениях для своего сценического образа. После двух десятилетий работы со своим мужем, Айком Тернером, она преуспела в одиночку и стала одной из икон поп-музыки 1980-х с альбомом Private Dancer. Ее жизнь описана в трех мемуарах, биографическом фильме, а в 2021 году в нашумевшем документальном фильме «Тина».

Анна Мэй Буллок родилась 26 ноября 1939 года и выросла в Натбуше, штат Теннесси, где, по ее воспоминаниям, в детстве собирала хлопок со своей семьей. Она пела в церковном хоре крошечного городка, а подростком пела в группе будущего мужа Айка в Сент-Луисе: он отклонял ее просьбы присоединиться, пока не услышал, как она схватила микрофон во время выступления Kings of Rhythm для исполнения песни BB King’s You Know I Love You.