Легендарная певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Тина Тернер, новаторская звезда рок-н-ролла, которая стала гигантом поп-музыки в 1980-х, умерла в возрасте 83 лет после продолжительной болезни, сообщил ее публицист информационному агентству PA, передает УНН.
В последние годы у нее было плохое здоровье: в 2016 году у нее диагностировали рак кишечника, а в 2017 году ей сделали пересадку почки.
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Тернер подтвердила и усилила роль чернокожих женщин в рок-н-ролле, определив ту эпоху музыки настолько, что Мик Джаггер признал, что черпал вдохновение в ее энергичных живых выступлениях для своего сценического образа. После двух десятилетий работы со своим мужем, Айком Тернером, она преуспела в одиночку и стала одной из икон поп-музыки 1980-х с альбомом Private Dancer. Ее жизнь описана в трех мемуарах, биографическом фильме, а в 2021 году в нашумевшем документальном фильме «Тина».
Анна Мэй Буллок родилась 26 ноября 1939 года и выросла в Натбуше, штат Теннесси, где, по ее воспоминаниям, в детстве собирала хлопок со своей семьей. Она пела в церковном хоре крошечного городка, а подростком пела в группе будущего мужа Айка в Сент-Луисе: он отклонял ее просьбы присоединиться, пока не услышал, как она схватила микрофон во время выступления Kings of Rhythm для исполнения песни BB King’s You Know I Love You.