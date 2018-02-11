Лайка і захоплення: як Маск відреагував на запуск Falcon Heavy
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вилаявся у захопленні і вибіг з центру управління, щоб спостерігати за польотом Falcon Heavy. Такою була перша реакція засновника компанії Space X Ілона Маска, яку зафільмувала знімальна група National Geographic у день запуску ракети на космодромі на мисі Канаверал, передає УНН.
На відео видно, що які тільки ракета відірвалась від стартового столу, - Маск від захоплення вилаявся, а потім разом з іншими колегами вибіг з центру управління і став спостерігати за польотом.
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"А нехай йому, ця чортівня полетіла ... Дивіться на неї! Це нереально!", - сказав Маск у момент запуску.
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Ракета Falcon Heavy стартувала 6 лютого і вивела в космос спорткар Маска Tesla.