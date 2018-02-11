Лайка і захоплення: як Маск відреагував на запуск Falcon Heavy

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 173900 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 177033 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 308052 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 216037 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 319029 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 211467 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 237687 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254320 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246626 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136286 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
79 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 59854 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 53390 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 139293 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 45817 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 50317 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 139301 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 173893 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 308041 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 319017 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 279713 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 100618 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 88063 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 124300 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 141545 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 146869 перегляди
Актуальне
Лайка і захоплення: як Маск відреагував на запуск Falcon Heavy

Лайка і захоплення: як Маск відреагував на запуск Falcon Heavy

Київ • УНН

 • 9143 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вилаявся у захопленні і вибіг з центру управління, щоб спостерігати за польотом Falcon Heavy. Такою була перша реакція засновника компанії Space X Ілона Маска, яку зафільмувала знімальна група National Geographic у день запуску ракети на космодромі на мисі Канаверал, передає УНН.

На відео видно, що які тільки ракета відірвалась від стартового столу, - Маск від захоплення вилаявся, а потім разом з іншими колегами вибіг з центру управління і став спостерігати за польотом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стала відома подальша доля електромобіля Tesla у космосі

"А нехай йому, ця чортівня полетіла ... Дивіться на неї! Це нереально!", - сказав Маск у момент запуску.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київське метро запропонувало Маску встановити Tesla на "Арсенальній"

Ракета Falcon Heavy стартувала 6 лютого і вивела в космос спорткар Маска Tesla.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.17
Bitcoin
$86,937.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,054.77
Ethereum
$2,009.58