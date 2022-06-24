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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Лаврову здалося, що ЄС та НАТО збирають "коаліцію для війни" з росією

Лаврову здалося, що ЄС та НАТО збирають "коаліцію для війни" з росією

Київ • УНН

 • 190750 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Міністру закордонних справ росії сергію лаврову здалося, нібито європейські країни “об'єднуються проти росії”. Про це він сказав на пресконференції з головою МЗС Азербайджану у п'ятницю, його слова цитують росЗМІ, пише УНН.

Цитата

“Зараз також, в тому числі, і Євросоюз, разом з НАТО, збирають таку вже сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком, війни з російською федерацією”, — сказав він, провівши паралелі з фашистською Німеччиною, з якої на сьогодні найчастіше порівнюють саме росію.

Деталі

Російський “дипломат” додав, що Москва буде “реально дивитися на поведінку Європейського союзу” та “слідкувати за реальними кроками”, які зробить Брюссель, а також Молдова та Україна після надання їм статусу кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо

Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитрій пєсков заявив, що надання Україні та Молдові статусу кандидатів у ЄС — “внутрішні європейські справи” і головне, щоб “ці процеси не приносили більше проблем” для рф.

Контекст

23 червня Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Євроради унікальним та історичним.

Українські Національні Новини

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