"Главное, чтобы не было проблем для рф": кремль о кандидатстве Украины в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС – "внутренние европейские дела" и главное, чтобы "эти процессы не приносили больше проблем" для рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По словам пескова, главное, чтобы получение статуса не приводило к дальнейшему ухудшению отношений россии с ЕС, потому что они и так уже "изрядно подпорчены".
Цитата
"Это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно", – заявил пресс-секретарь путина.
В то же время он заявил, что Молдова, пожалуй, "хочет стать европейцами больше, чем сами европейцы", а статус кандидата "ассоциируется с антироссийскостью".
Добавим
23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Евросовета уникальным и историческим.