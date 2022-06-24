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"Головне, щоб не було проблем для рф": кремль про кандидатство України в ЄС

"Головне, щоб не було проблем для рф": кремль про кандидатство України в ЄС

Київ • УНН

 • 1190039 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що надання Україні та Молдові статусу кандидатів в ЄС –  "внутрішні європейські справи" і головне, щоб "ці процеси не приносили більше проблем" для рф. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами пєскова, головне, щоб отримання статусу не призводило до подальшого погіршення відносин росії з ЄС, тому що вони й так уже "неабияк зіпсовані".

Цитата

"Це, звісно, внутрішні європейські справи. Для нас дуже важливо, щоб усі ці процеси не приносили більше проблем нам та більше проблем у відносинах згаданих країн із нами. Цих проблем і так достатньо", – заявив прессекретар путіна.

Водночас, він заявив, що Молдова, мабуть, "хоче стати європейцями більше, ніж самі європейці", а статус кандидата "асоціюється з антиросійськістю".

Додамо

23 червня Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Євроради унікальним та історичним.

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