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Лавров заявив про "ризики українського сценарію" у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в неділю виступив на всеросійському освітньому форумі “Територія смислів” і відповів на питання його учасників, де торкнувся теми протестів в Білорусі, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Лавров заявив про "ризики українського сценарію" у Білорусі

Так, Лавров розповів, чому ніколи не дає поради, вказав на проблеми в російсько-американських відносинах, але особливу увагу було приділено поточній ситуації в Білорусі і способам її врегулювання.

Лавров констатував, що ситуація в Білорусі нормалізується, а після сплеску насильства в перші дні після виборів протести проходять мирно. Це, однак, не подобається тим, хто прагне нібито “реалізувати в республіці український сценарій”. Міністр зауважив, що до складу координаційної ради опозиції, яку Захід нібито “намагається представити” як легітимного партнера уряду по переговорам, входить чимало людей, відомих негативним ставленням до розвитку Союзної держави РФ і Білорусі.

Він звернув увагу на політичну програму Світлани Тіхановської, яка “швидко зникла з її сайту”. Як розповів Лавров, програма включала такі нібито неконструктивні і відверто провокаційні пропозиції, як вихід Білорусі з Євразійського економічного союзу, Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Союзної держави.

Крім того, в документі була поставлена “довгострокова мета — вступ не тільки в Євросоюз, але і в НАТО, білорусизація життя, життєдіяльності країни за рахунок багато в чому штучного впровадження білоруської мови в усі сфери, де буде витіснено російську мову”.

Глава МЗС РФ підкреслив, що Росія прийме будь-яке рішення Мінська щодо діалогу з білоруським народом. Так, вважає Лавров, вельми нібито “перспективним” може бути діалог про реформи конституції, запропонований президентом Білорусі Олександром Лукашенком. “Але коли Захід говорить, що тільки посередництво за участю західних країн буде ефективним, звичайно, у всіх свіже в пам’яті, як це все було в Україні, де західне посередництво обернулося повною недоговороздатністю наших відповідних партнерів”, — заявив він.

Додамо, що раніше державне інформагентство Білорусі “Белта”, опублікувало відео, на якому знято, як Олександр Лукашенко підлітав на вертольоті до Палацу незалежності — своєї резиденції, поруч з якою міліція заблокувала шлях колоні демонстрантів

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