Лавров заявил о "рисках украинского сценария" в Беларуси

Так, Лавров рассказал, почему никогда не дает советы, указал на проблемы в российско-американских отношениях, но особое внимание было уделено текущей ситуации в Беларуси и способам ее урегулирования.

Лавров констатировал, что ситуация в Беларуси нормализуется, а после всплеска насилия в первые дни после выборов протесты проходят мирно. Это, однако, не нравится тем, кто стремится якобы “реализовать в республике украинский сценарий”. Министр заметил, что в координационный совет оппозиции, который Запад якобы “пытается представить” как легитимного партнера правительства по переговорам, входит немало людей, известных негативным отношением к развитию Союзного государства РФ и Беларуси.

Он обратил внимание на политическую программу Светланы Тихановской, которая “быстро исчезла с ее сайта”. Как рассказал Лавров, программа включала такие якобы неконструктивные и откровенно провокационные предложения, как выход Беларуси из Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзного государства.

Кроме того, в документе была поставлена “долгосрочная цель — вступление не только в Евросоюз, но и в НАТО, белорусизация жизни, жизнедеятельности страны за счет во многом искусственного внедрения белорусского языка во все сферы, где будет вытеснен русский язык”.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия примет любое решение Минска относительно диалога с белорусским народом. Так, полагает Лавров, весьма якобы “перспективным” может быть диалог о реформе конституции, предложенный президентом Беларуси Александром Лукашенко. “Но когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, конечно, у всех свежо в памяти, как это все было в Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших соответствующих партнеров”, — заявил он.

Добавим, что ранее государственное информагентство Беларуси “Белта”, опубликовало видео, на котором снято, как Александр Лукашенко подлетал на вертолете к Дворцу независимости — своей резиденции, рядом с которой милиция заблокировала путь колонне демонстрантов