Лавров про протести у Грузії: Захід заплющує очі на безчинства націоналістів та русофобію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Західні країни ігнорують “прояви націоналізму і русофобії в Грузії”. Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з керівниками російських регіональних некомерційних організацій, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Західні куратори готові закривати очі на безчинства націоналістів, русофобію, аби порвати усі зв’язки народу Грузії з нашою країною, переписати нашу загальну історію”, — сказав він.
“Ми тверезо оцінюємо роль Сполучених Штатів та їх союзників на світовій арені”, — додав міністр.
Однак, за його словами, Росія ні від кого не відгороджується, що не ізолює себе, не йде від діалогу з тих питань, де є можливості для спільної взаємовигідної роботи з метою придушення загальних для всього людства проблем, таких як тероризм, наркотрафік, організована злочинність і ризики поширення зброї масового знищення.
Як повідомляв УНН, влада Грузії задовольнила одну з вимог протестувальників та проведе парламентські вибори.