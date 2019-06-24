Лавров о протестах в Грузии: Запад закрывает глаза на бесчинства националистов и русофобию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Западные страны игнорируют “проявления национализма и русофобии в Грузии”. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю”, — сказал он.
“Мы трезво оцениваем роль Соединенных Штатов и их союзников на мировой арене”, — добавил министр.
Однако, по его словам, Россия ни от кого не отгораживается, не изолирует себя, не уходит от диалога по тем вопросам, где есть возможности для совместной взаимовыгодной работы в целях подавления общих для всего человечества проблем, таких как терроризм, наркотрафик, организованная преступность и риски распространения оружия массового уничтожения.
Как сообщал УНН, власти Грузии удовлетворила одно из требований протестующих и проведет парламентские выборы.