Латвія підготує цьогоріч щонайменше три тисячі українських військових
Київ • УНН
Латвія підготує щонайменше 3 000 українських військовослужбовців, а також запропонує реабілітацію та підтримку для дітей, як оголосив президент Едгар Рінкевичс. Крім того, новий пакет військової допомоги Україні включатиме безпілотники, ракети та боєприпаси.
Латвія цього року проведе навчання для, як мінімум 3 тис. українських військових. Про це повідомив Президент Латвії Едгарс Рінкевич під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленський, передає кореспондент УНН.
Ми будемо цього року навчати українських військових. Як мінімуму 3 тис. українських військових. Також будемо продовжувати реабілітація не тільки для військових, але й для інших служб. Ми будемо підтримувати дітей.
Доповнення
Президент Латвії Едгарс Рінкевич анонсував новий пакет військової допомоги Україні у який увійдуть дрони, ракети та боєприпаси.