Латвія підготує цьогоріч щонайменше три тисячі українських військових

Латвія цього року проведе навчання для, як мінімум 3 тис. українських військових. Про це повідомив Президент Латвії Едгарс Рінкевич під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленський, передає кореспондент УНН.

Ми будемо цього року навчати українських військових. Як мінімуму 3 тис. українських військових. Також будемо продовжувати реабілітація не тільки для військових, але й для інших служб. Ми будемо підтримувати дітей. - сказав Рінкевич.

Доповнення

Президент Латвії Едгарс Рінкевич анонсував новий пакет військової допомоги Україні у який увійдуть дрони, ракети та боєприпаси.