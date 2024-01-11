Латвия подготовит в этом году по меньшей мере три тысячи украинских военных

Латвия в этом году проведет обучение для, как минимум 3 тыс. украинских военных. Об этом сообщил Президент Латвии Эдгарс Ринкевич во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленский, передает корреспондент УНН.

Мы будем в этом году обучать украинских военных. Как минимум 3 тыс. украинских военных. Также будем продолжать реабилитация не только для военных, но и для других служб. Мы будем поддерживать детей. - сказал Ринкевич.

Дополнение

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич анонсировал новый пакет военной помощи Украине в который войдут дроны, ракеты и боеприпасы.