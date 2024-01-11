Президент Латвії анонсував новий пакет військової допомоги Україні
Київ • УНН
Президент Латвії Рінкевичс оголосив про новий пакет допомоги Україні, що включає безпілотники, ракети та гаубиці, під час прес-конференції з президентом Зеленським.
Президент Латвії Едгарс Рінкевич анонсував новий пакет військової допомоги Україні у який увійдуть дрони, ракети та боєприпаси. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленський, передає кореспондент УНН.
Я сьогодні інформував Президента України про наступний пакет допомоги, який включає також гаубиці 750-мм, боєприпаси, протитанкову зброю, ракети, різні всюдиходи, гранати, гелікоптери, дрони, пристрої зв'язку, генератори, екіпірування.
Він зазначив, що Латвія взяла на себе зобов’язання вести коаліцію дронів у форматі "Рамштайну".
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