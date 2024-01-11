Президент Латвии анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич анонсировал новый пакет военной помощи Украине в который войдут дроны, ракеты и боеприпасы. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленский, передает корреспондент УНН.

Я сегодня информировал Президента Украины о следующем пакете помощи, который включает также гаубицы 750-мм, боеприпасы, противотанковое оружие, ракеты, различные вездеходы, гранаты, вертолеты, дроны, устройства связи, генераторы, экипировка. - рассказал Ринкевич.

Он отметил, что Латвия взяла на себя обязательства вести коалицию дронов в формате "Рамштайна".

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