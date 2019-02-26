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Land Cruiser загорівся під будинком на Закарпатті

Land Cruiser загорівся під будинком на Закарпатті

Київ • УНН

 • 8482 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Позашляховик Toyota Land Cruiser загорівся на подвір'ї приватного будинку у селі Нижня Апша на Закарпатті. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Про те, що на вулиці Дольна на приватному дворогосподарстві горить автомобіль Toyota Land Cruiser 2012 року випуску, рятувальники отримали 25 лютого о 4:48. Пожежу помітили домочадці, коли полум'я вже виривалося ззовні капота.

Гасити пожежу приїхали 6 рятувальників з двому автоцистернами.

Осередком загорання став моторний відсік позашляховика. О 5:50 пожежу було локалізовано, а через 10 хвилин повністю ліквідовано.

Постраждалих під час інциденту не було. Обставини справи та остаточна причина виникнення пожежі з'ясовуються.

Нагадаємо, у Кропивницькому через несплату алiментiв у чоловiка вiдiбрали позашляховик.

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