Land Cruiser загорівся під будинком на Закарпатті

Про те, що на вулиці Дольна на приватному дворогосподарстві горить автомобіль Toyota Land Cruiser 2012 року випуску, рятувальники отримали 25 лютого о 4:48. Пожежу помітили домочадці, коли полум'я вже виривалося ззовні капота.

Гасити пожежу приїхали 6 рятувальників з двому автоцистернами.

Осередком загорання став моторний відсік позашляховика. О 5:50 пожежу було локалізовано, а через 10 хвилин повністю ліквідовано.

Постраждалих під час інциденту не було. Обставини справи та остаточна причина виникнення пожежі з'ясовуються.

Нагадаємо, у Кропивницькому через несплату алiментiв у чоловiка вiдiбрали позашляховик.