У Кропивницькому через несплату алiментiв у чоловiка вiдiбрали позашляховик
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Кропивницькому наклали арешт на автомобiль через несплату його власником алiментiв. Про це УНН поiнформували в прес-службi патрульної полiцiї.
Подiя сталася вчора, близько 15:00, на вулицi Попова.
Окрiм боргу в зв’язку з розподiлом спiльного майна колишнього подружжя, власник автiвки заборгував своїй колишнiй дружинi алiменти на утримання малолiтньої доньки 32 тисячi гривень.
Патрульнi та державнi виконавцi провели арешт та вилучили транспортний засiб, що належить боржнику. Наразi авто вiдправили для зберiгання на спецiальний майданчик.
Нинi державнi виконавцi вирiшують питання щодо оцiнки транспортного засобу та подальшої його реалiзацiї, щоб погасити борги та вiдновити права дитини.
Нагадаємо, названо область з найбільшою кількістю боржників по аліментах у 2018 році.