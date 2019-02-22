В Кропивницком из-за неуплаты алиментов у мужчины отобрали внедорожник

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 24377 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 46317 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120744 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123366 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124672 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122602 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155008 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117343 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141289 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145192 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Кропивницком из-за неуплаты алиментов у мужчины отобрали внедорожник

В Кропивницком из-за неуплаты алиментов у мужчины отобрали внедорожник

Киев  •  УНН

 • 11660 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Кропивницком наложили арест на автомобиль за неуплату его владельцем алиментов. Об этом УНН проинформировали в пресс-службе патрульной полиции.

Событие произошло вчера, около 15:00, на улице Попова.

Кроме долга в связи с распределением общего имущества бывших супругов, владелец авто задолжал своей бывшей жене алименты на содержание малолетней дочери 32 тысячи гривен.

Патрульные и государственные исполнители провели арест и изъяли транспортное средство, принадлежащее должнику. Сейчас авто отправили для хранения на специальную площадку.

Сейчас государственные исполнители решают вопрос относительно оценки транспортного средства и последующей его реализации, чтобы погасить долги и восстановить права ребенка.

Напомним, названа область с наибольшим количеством должников по алиментам в 2018 году.

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