Land Cruiser загорелся под домом на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Внедорожник Toyota Land Cruiser загорелся во дворе частного дома в селе Нижняя Апша на Закарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
О том, что на улице Дольная на частном дворохозяйстве горит автомобиль Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска, спасатели получили 25 февраля в 4:48. Пожар заметили домочадцы, когда пламя уже вырывалось из-под капота.
Тушить пожар приехали 6 спасателей с двумя автоцистернами.
Центром возгорания стал моторный отсек внедорожника. В 5:50 пожар был локализован, а через 10 минут полностью ликвидирован.
Пострадавших во время инцидента не было. Обстоятельства дела и окончательная причина пожара выясняются.
Напомним, в Кропивницкому из-за неуплаты алиментов у мужчины отобрали внедорожник.