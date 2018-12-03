Лабрадор Буша старшого супроводжуватиме домовину з Техасу до Вашингтону

Пес став членом родини ще в червні цього року. Він був спеціально навченим собакою – помічником: допомагав відчиняти двері, приносити речі та викликати допомогу у разі потреби. Відомо, що Буш страждав на хворобу Паркінсона і пересувався за допомогою інвалідного візка чи електроскутера.



Як повідомляв УНН, Буша-старшого поховають на території президентської бібліотеки його імені в Техасі.

Нагадаємо, Джордж Буш-старший помер у п’ятницю у віці 94 років. 41-й президент США (1989–1993), батько 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого, республіканець Джордж Герберт Вокер Буш був директором Центрального розвідувального управління з 1976 по 1981 роки, а в період Президентства Рейгана (1981–1988) став віце-президентом, очоливши спеціальну комісію, покликану реалізовувати пакет заходів зі скорочення державного регулювання економікою. Хоча Дж. Буш не був популярним політиком, на виборах 1988 року йому вдалося перемогти, отримавши 53,4% голосів проти 45,6% у демократа Майкла Дукакіса. Він став став першим з 1836 року віце-президентом, який очолив Білий дім у результаті перемоги на виборах.