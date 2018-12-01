Помер Джордж Буш-старший
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У віці 94 років помер Джордж Буш-старший, про це повідомляє Washington post, інформує УНН.
“Батько 43-го президента США Джорджа Буша, Буш-старший був потужною силою на міжнародній арені протягом десятиліть”, — йдеться у виданні.
Екс-президент США був останнім з президентів Америки, який приймав участь у Другій світовій війні.
“Останній ветеран Другої Світової Війни, служивший президентом Америки, він був неперевершеним державним службовцем та державним діячем... Його смерть у віці 94 років, яка відбулась 30 листопада, також ознаменувала проходження епохи”, — додають у виданні.
Довідка УНН: Джордж Буш-старший — 41-й президент США. На цій посаді він перебував з 1989 по 1993 рік, обирався від Республіканської партії. Буш народився у Массачусетсі 12 червня 1924 року. Під час Другої Світової війни був наймолодшим військовим льотчиком в Збройних Силах США, воював на Тихоокеанському театрі воєнних дій. Після війни закінчив Єльський університет.
Був послом США в ООН та Китаї. У 1970-тих він очолював Центральне розвідувальне управління. Перед обранням на посаду президента, обіймав посаду віце-президента при президентстві Рональда Рейгана.
Нагадаємо, у квітні померла дружина екс-президента США Джорджа Буша-старшого — Барбара Буш — у віці 92 років.