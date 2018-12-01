Умер Джордж Буш-старший
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В возрасте 94 лет скончался Джордж Буш-старший, об этом сообщает Washington post, информирует УНН.
“Отец 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, Буш-старший был мощной силой на международной арене в течение десятилетий”, — говорится в издании.
Экс-президент США был последним из президентов Америки, который принимал участие во Второй мировой войне.
“Последний ветеран Второй Мировой Войны, служивший президентом Америки, он был непревзойденным государственным служащим и государственным деятелем ... Его смерть в возрасте 94 лет, которая состоялась 30 ноября, также ознаменовала конец эпохи”, — добавляют в издании.
Справка УНН: Джордж Буш-старший — 41-й президент США. На этой должности он находился с 1989 по 1993 год, избирался от Республиканской партии. Буш родился в Массачусетсе 12 июня 1924. Во время Второй Мировой войны был самым молодым военным летчиком в Вооруженных Силах США, воевал на Тихоокеанском театре военных действий. После войны окончил Йельский университет.
Был послом США в ООН и Китае. В 1970-х он возглавлял Центральное разведывательное управление. Перед избранием на должность президента, занимал должность вице-президента при президентстве Рональда Рейгана.
Напомним, в апреле умерла жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего — Барбара Буш — в возрасте 92 лет.