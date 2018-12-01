Умер Джордж Буш-старший

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82116 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102987 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137860 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135916 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132164 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126385 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164267 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117947 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141532 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Умер Джордж Буш-старший

Умер Джордж Буш-старший

Киев  •  УНН

 • 20025 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В возрасте 94 лет скончался Джордж Буш-старший, об этом сообщает Washington post, информирует УНН.

“Отец 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, Буш-старший был мощной силой на международной арене в течение десятилетий”, — говорится в издании.

Экс-президент США был последним из президентов Америки, который принимал участие во Второй мировой войне.

“Последний ветеран Второй Мировой Войны, служивший президентом Америки, он был непревзойденным государственным служащим и государственным деятелем ... Его смерть в возрасте 94 лет, которая состоялась 30 ноября, также ознаменовала конец эпохи”, — добавляют в издании.

Справка УНН: Джордж Буш-старший — 41-й президент США. На этой должности он находился с 1989 по 1993 год, избирался от Республиканской партии. Буш родился в Массачусетсе 12 июня 1924. Во время Второй Мировой войны был самым молодым военным летчиком в Вооруженных Силах США, воевал на Тихоокеанском театре военных действий. После войны окончил Йельский университет.

Был послом США в ООН и Китае. В 1970-х он возглавлял Центральное разведывательное управление. Перед избранием на должность президента, занимал должность вице-президента при президентстве Рональда Рейгана.

Напомним, в апреле умерла жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего — Барбара Буш — в возрасте 92 лет.

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