Лабрадор Буша старшего будет сопровождать гроб из Техаса в Вашингтон
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Желтый лабрадор Салли, который служил Бушу старшему будет сопровождать гроб из Техаса в Вашингтон. Об этом сообщает УНН со посиланянм на ВВС.
Пес стал членом семьи еще в июне этого года. Он был специально обученной собакой - помощником: помогал открывать двери, приносить вещи и вызвать помощь в случае необходимости. Известно, что Буш страдал болезнью Паркинсона и передвигался с помощью инвалидной коляски или электроскутера.
Как сообщал УНН, Буша-старшего похоронят на территории президентской библиотеки его имени в Техасе .
Напомним, Джордж Буш-старший умер в пятницу в возрасте 94 лет. 41-й президент США (1989-1993), отец 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, республиканец Джордж Герберт Уокер Буш был директором Центрального разведывательного управления с 1976 по 1981 годы, а в период президентства Рейгана (1981-1988) стал вице -президентом, возглавив специальную комиссию, призванную реализовывать пакет мер по сокращению государственного регулирования экономики. Хотя Дж. Буш не был популярным политиком, на президентских выборах 1988 году ему удалось победить, получив 53,4% голосов против 45,6% у демократа Майкла Дукакиса. Он стал первым с 1836 года вице-президентом, возглавил Белый дом в результате победы на выборах.