Буша-старшого поховають на території президентської бібліотеки його імені в Техасі

Як наголошується в заяві, екс-президент буде похований на ділянці його сім’ї поряд із будівлею бібліотеки. У цьому ж місці спочиває його дружина, яка померла у 17 квітня поточного року у віці 93-х років — Барбара Буш, а також їхня дочка Робін, яка в 1953 році пішла з життя у віці трьох років.

Труну з тілом Буша-старшого доставлять у Коледж-Стейшн на поїзді в супроводі членів його сім’ї та близьких друзів. Як повідомили в апараті екс-президента, перед цим пройде церемонія прощання в Х’юстоні (штат Техас) в єпископальній церкві святого Мартіна. Туди ж у квітні прибули близько 1,5 тисяч гостей, щоб попрощатися з Барбарою Буш.

Згідно з інформацією на сайті навчального закладу, його студенти і викладачі зможуть спостерігати за траурною процесією. При цьому церемонія поховання буде закритою. Як очікується, вона почнеться близько 16:00 за Центральноамериканським часом (близько півночі за київським часом). Буш старший надавав підтримку Техаському сільськогосподарському та машинобудівному університету і не раз його відвідував.

Як раніше інформував УНН із посиланням на повідомлення апарату Буша-старшого, в понеділок, 3 грудня, його тіло буде доставлено з Х’юстона, де він помер, на літаку до Вашингтона. З понеділка до середи, 5 грудня, труна буде знаходитися в центральній ротонді Капітолію. У середу пройде меморіальна служба в Кафедральному соборі американської столиці. В цей день у країні, як заявила раніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, буде оголошений траур.

З Вашингтона в Х’юстон труну також доставлять літаком.

Нагадаємо, Джордж Буш-старший помер у п’ятницю у віці 94 років. 41-й президент США (1989–1993), батько 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого, республіканець Джордж Герберт Вокер Буш був директором Центрального розвідувального управління з 1976 по 1981 роки, а в період Президентства Рейгана (1981–1988) став віце-президентом, очоливши спеціальну комісію, покликану реалізовувати пакет заходів зі скорочення державного регулювання економікою. Хоча Дж. Буш не був популярним політиком, на виборах 1988 року йому вдалося перемогти, отримавши 53,4% голосів проти 45,6% у демократа Майкла Дукакіса. Він став став першим з 1836 року віце-президентом, який очолив Білий дім у результаті перемоги на виборах. У період передвиборчої кампанії обіцяв продовжити курс Рейгана, допомогти тим, хто цього дійсно потребує, створити суспільство “добрих, чуйних людей”. Основний електорат майбутнього Президента — представники “ситої Америки”. Період Президентства Дж. Буша став продовженням “неоконсервативної хвилі” Рейгана, коли було закріплено досягнення попереднього Президента, здійснено продовження процесу обмеження державного регулювання економікою. Незважаючи на успіхи в зовнішній політиці, економічна рецесія і підвищення податків привели до падіння його популярності. У листопаді 1992 року він програв президентські вибори демократу Біллу Клінтону.

Слід зазначити, що 1 серпня 1991 року в Києві, за декілька місяців до проведення в Україні референдуму і за 3 тижні до проголошення незалежності України від Радянського Союзу Джордж Буш-старший виступив у Верховній Раді з промовою, яка дістала жартівливу назву “Котлета по-київськи”. У цій промові Буш застерігав українців від “суїцидального націоналізму”. Пізніше з’ясувалося, що Буш сам дописав цю фразу в чернетці промови, яку приготували його помічники, щоб попередити українців про необхідність уникнути Югославського сценарію. Ця промова обурила українських націоналістів і американських консерваторів настільки, що журналіст-консерватор Вільям Сафайр, редактор газети The New York Times, обізвав цю промову “котлетою по-київськи”, звинувативши Буша в колосальному прорахунку.