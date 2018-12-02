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Буша-старшего похоронят на территории президентской библиотеки его имени в Техасе

Буша-старшего похоронят на территории президентской библиотеки его имени в Техасе

Киев  •  УНН

 • 10370 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. 41-й президент США Джордж Герберт Уокер Буш будет похоронен 6 декабря на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшн (штат Техас). Об этом сообщили на сайте учебного заведения, передает УНН.

Как отмечается в заявлении, экс-президент будет похоронен на участке его семьи рядом со зданием библиотеки. В этом же месте покоится его жена, которая умерла в 17 апреля текущего года в возрасте 93-х лет — Барбара Буш, а также их дочь Робин, в 1953 году ушла из жизни в возрасте трех лет.

Гроб с телом Буша-старшего доставят в Колледж-Стейшн на поезде в сопровождении членов его семьи и близких друзей. Как сообщили в аппарате экс-президента, перед этим пройдет церемония прощания в Хьюстоне (штат Техас) в епископальной церкви святого Мартина. Туда же в апреле прибыли около 1,5 тысячи гостей, чтобы попрощаться с Барбарой Буш.

Согласно информации на сайте учебного заведения, его студенты и преподаватели смогут наблюдать за траурной процессией. При этом церемония захоронения будет закрытой. Как ожидается, она начнется около 16:00 по Центральноамериканским времени (около полуночи по киевскому времени). Буш старший оказывал поддержку Техасскому сельскохозяйственному и машиностроительному университету и не раз его посещал.

Как ранее информировал УНН со ссылкой на сообщение аппарата Буша-старшего, в понедельник, 3 декабря, его тело будет доставлено из Хьюстона, где он умер, на самолете в Вашингтон. С понедельника по среду, 5 декабря, гроб будет находиться в центральной ротонде Капитолия. В среду пройдет мемориальная служба в Кафедральном соборе американской столицы. В этот день в стране, как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, будет объявлен траур.

Из Вашингтона в Хьюстон гроб также доставят самолетом.

Напомним, Джордж Буш-старший умер в пятницу в возрасте 94 лет. 41-й президент США (1989-1993), отец 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, республиканец Джордж Герберт Уокер Буш был директором Центрального разведывательного управления с 1976 по 1981 годы, а в период президентства Рейгана (1981-1988) стал вице-президентом, возглавив специальную комиссию, призванную реализовывать пакет мер по сокращению государственного регулирования экономики.  Хотя Дж. Буш не был популярным политиком, на президентских выборах 1988 году ему удалось победить, получив 53,4% голосов против 45,6% у демократа Майкла Дукакиса, став первым с 1836 года вице-президентом, который возглавил Белый дом в результате победы на выборах. В период предвыборной кампании обещал продолжить курс Рейгана, помочь тем, кто в этом действительно нуждается, создать общество “добрых, отзывчивых людей”. Основной электорат будущего президента — представители “сытой Америки”. Период президентства Дж. Буша стал продолжением “неоконсервативной волны” Рейгана, когда были закреплены достижения предыдущего президента, осуществлено продолжение процесса ограничения государственного регулирования экономики. Несмотря на успехи во внешней политике, экономическая рецессия и повышение налогов привели к падению его популярности. В ноябре 1992 года он проиграл президентские выборы демократу Биллу Клинтону.

Следует отметить, что 1 августа 1991 года в Киеве, за несколько месяцев до проведения в Украине референдума и за 3 недели до провозглашения независимости Украины от Советского Союза Джордж Буш-старший выступил в Верховной Раде с речью, которая получила шутливое название “Котлета по-киевски”. В этой речи Буш предостерегал украинцев от “суицидального национализма”. Позже выяснилось, что Буш сам дописал эту фразу в наброске речи, которую приготовили его помощники, чтобы предупредить украинцев о необходимости избежать Югославского сценария. Эта речь возмутила украинских националистов и американских консерваторов настолько, что журналист-консерватор Уильям Сафир, редактор газеты The New York Times, обозвал эту речь “котлетой по-киевски”, обвинив Буша в колоссальном просчёте.

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