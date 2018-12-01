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Труну з тілом Буша-старшого для прощання виставлять у Вашингтоні

Труну з тілом Буша-старшого для прощання виставлять у Вашингтоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Труна з тілом колишнього американського лідера Джорджа Буша-старшого буде виставлена для прощання в ротонді Капітолію у Вашингтоні. Вшанувати політика можна буде на початку наступного тижня. Про це повідомляє УНН із посиланням на американське видання The Hill, яке посилається на заяву членів Конгресу США.

За даними американської газети, всі бажаючі зможуть віддати данину поваги 41-му президенту США з вечора понеділка до ранку середи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київ відреагував на смерть Джорджа Буша-старшого

Нагадаємо, у віці 94 років помер Джордж Буш-старший, про це повідомляє Washington post

Джордж Буш-старший — 41-й президент США. На цій посаді він перебував з 1989 по 1993 рік, обирався від Республіканської партії. Він помер у віці 94-х років, ставши довгожителем серед президентів США.

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