Труну з тілом Буша-старшого для прощання виставлять у Вашингтоні

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Труна з тілом колишнього американського лідера Джорджа Буша-старшого буде виставлена для прощання в ротонді Капітолію у Вашингтоні. Вшанувати політика можна буде на початку наступного тижня. Про це повідомляє УНН із посиланням на американське видання The Hill, яке посилається на заяву членів Конгресу США.