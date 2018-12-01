Гроб с телом Буша-старшего для прощания выставят в Вашингтоне
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Гроб с телом бывшего американского лидера Джорджа Буша-старшего будет выставлен для прощания в ротонде Капитолия в Вашингтоне. Почтить политика можно будет в начале следующей недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на американское издание The Hill, которое ссылается на заявление членов Конгресса США.
По данным американской газеты, все желающие смогут отдать дань уважения 41-м президенту США с вечера понедельника до утра среды.
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Напомним, в возрасте 94 лет умер Джордж Буш-старший, об этом сообщает Washington post
Джордж Буш-старший — 41-й президент США. На этой должности он находился с 1989 по 1993 год, избирался от Республиканской партии. Он умер в возрасте 94-х лет, став долгожителем среди президентов США.