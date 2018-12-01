Київ відреагував на смерть Джорджа Буша-старшого

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родині та близьким померлого екс-президента США Джорджа Буша-старшого і відзначив, що за його президентства Україна розпочала розбудову співпраці зі Сполученими Штатами, що перетворилася у стратегічне партнерство. Про це Глава держави повідомив у Facebook, передає УНН.