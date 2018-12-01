Київ відреагував на смерть Джорджа Буша-старшого
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родині та близьким померлого екс-президента США Джорджа Буша-старшого і відзначив, що за його президентства Україна розпочала розбудову співпраці зі Сполученими Штатами, що перетворилася у стратегічне партнерство. Про це Глава держави повідомив у Facebook, передає УНН.
"Не стало колишнього президента США Джорджа Буша-старшого. Справжній лідер та державник. Людина-історія, за президентства якого світ побачив завершення холодної війни", - зазначив Президент.
Він назвав Джорджа Буша-старшого людиною-епохою, на очах якого Україна відновила свою незалежність.
"За його президентства ми розпочали розбудову нашої співпраці в інтересах демократії і сьогодні пишаємося високим рівнем стратегічного партнерства між Україною та США. У цей час скорботи наші щирі співчуття його родині та близьким, всьому дружньому американському народу", - додав Порошенко.
Як повідомляв УНН, у віці 94 років помер Джордж Буш-старший.
Джордж Буш-старший - 41-й президент США. На цій посаді він перебував з 1989 по 1993 рік, обирався від Республіканської партії.