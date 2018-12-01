Киев отреагировал на смерть Джорджа Буша-старшего
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семье и близким умершего экс-президента США Джорджа Буша-старшего и отметил, что при его президентстве Украина начала развитие сотрудничества с Соединенными Штатами, которое превратилось в стратегическое партнерство. Об этом Глава государства сообщил в Facebook, передает УНН.
"Не стало бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Настоящий лидер и государственник. Человек-история, при президентстве которого мир увидел завершение холодной войны", - отметил Президент.
Он назвал Джорджа Буша-старшего человеком-эпохой, на глазах которого Украина восстановила свою независимость.
"При его президентстве мы начали развитие нашего сотрудничества в интересах демократии и сегодня гордимся высоким уровнем стратегического партнерства между Украиной и США. В это время скорби наши искренние соболезнования его семье и близким, всему дружественному американскому народу", - добавил Порошенко.
Как сообщал УНН, в возрасте 94 лет умер Джордж Буш-старший.
Джордж Буш-старший - 41-й президент США. На этой должности он находился с 1989 по 1993 год, избирался от Республиканской партии.