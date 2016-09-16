Л.Гриневич: Україна стане асоційованим членом Європейської організації ядерних досліджень у жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У жовтні цього року - після сплати офіційного членського внеску, Україна стане асоційованим членом Європейської організації ядерних досліджень CERN. Про це повідомила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час свого візиту в CERN, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.
“Зараз, знову ж таки, з огляду на величезний науковий потенціал нашої держави, Україні було запропоновано унікальну форму співпраці. З одного боку, Україна стає асоційованим членом CERN, що дає змогу платити значно менші внески ніж державам-членам. З іншого боку, Україна матиме змогу брати участь у всіх формах наукового співробітництва, які можливі для повноправних членів організації”, - повідомила Л.Гриневич.
Також вона зазначила, що набувши статусу асоційованого члена, Україна зможе долучитись до створення нових матеріалів, розробки та впровадження нових обчислювальних та інформаційних технологій, розвитку грід-мереж, направляти молодих учених на стажування та продовжувати співпрацю в рамках робіт за дослідницькими проектами CERN.
Відкриття таких перспектив створить сприятливіші умови для талановитої молоді, що має зменшити відтік кадрів за кордон. Після повернення на батьківщину вчені, які побували в CERN, приносять з собою знання та вміння, що в Україні наразі неможливо набути.
Довідково: CERN (ЦЕРН, від фр. Conseil Européenpourla Recherche Nucléaire, Європейська організація ядерних досліджень) — провідна міжнародна наукова організація, найбільша у світі лабораторія фізики високих енергій. Розташована на кордоні між Францією і Швейцарією. Угоду про створення CERN було підписано в Парижі 29 червня 1953 року представниками 12 європейських країн. Нині кількість країн-членів зросла до 21. Нині в CERN працюють 103 українські вчені. Зокрема, Україна брала активну участь у створенні детекторного приладдя – виготовлення стріпового та дрейфового шарів внутрішньої трекової системи детектора ALICE.
Як повідомляв УНН, асоційоване членство України в CERN дозволить перевести на новий якісний рівень підготовку та розширення наукових кадрів.