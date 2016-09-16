Л.Гриневич: Украина станет ассоциированным членом Европейской организации ядерных исследований в октябре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В октябре этого года - после уплаты официального членского взноса, Украина станет ассоциированным членом Европейской организации ядерных исследований CERN. Об этом сообщила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время своего визита в CERN, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Сейчас, опять же, учитывая огромный научный потенциал нашего государства, Украине была предложена уникальная форма сотрудничества. С одной стороны, Украина становится ассоциированным членом CERN, что позволяет платить значительно меньшие взносы чем государствам-членам. С другой стороны, Украина сможет участвовать во всех формах научного сотрудничества, которые возможны для полноправных членов организации", - сообщила Л.Гриневич.
Также она отметила, что приобретя статус ассоциированного члена, Украина сможет присоединиться к созданию новых материалов, разработке и внедрению новых вычислительных и информационных технологий, развитию грид-сетей, направлять молодых ученых на стажировку и продолжать сотрудничество в рамках работ по исследовательским проектам CERN.
Открытие таких перспектив создаст более благоприятные условия для талантливой молодежи, что должно уменьшить отток кадров за границу. После возвращения на родину ученые, которые побывали в CERN, приносят с собой знания и умения, которые в Украине сейчас невозможно приобрести.
Справка: CERN (ЦЕРН, от фр. Conseil Européenpourla Recherche Nucléaire, Европейская организация ядерных исследований) - ведущая международная научная организация, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Расположена на границе между Францией и Швейцарией. Соглашение о создании CERN был подписано в Париже 29 июня 1953 года представителями 12 европейских стран. Сейчас количество стран-членов возросло до 21. В настоящее время в CERN работают 103 украинских ученых. В частности, Украина принимала активное участие в создании детекторного оборудования - изготовление стрипового и дрейфового слоев внутренней трековой системы детектора ALICE.
Как сообщал УНН, ассоциированное членство Украины в CERN позволит перевести на новый качественный уровень подготовку и расширение научных кадров.