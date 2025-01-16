Китайські хакери зламали понад 400 комп'ютерів Мінфіну США - Bloomberg

ukenru
13:49 • 11394 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 35966 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 102035 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 128382 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 126171 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 143952 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172912 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220055 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176253 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151722 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 146363 перегляди
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 101978 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

08:37 • 107667 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 140686 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 123804 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 30316 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 195848 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 193813 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 325129 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 352198 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 7502 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 12297 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 62790 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 91220 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 87703 перегляди
Актуальне
Китайські хакери зламали понад 400 комп'ютерів Мінфіну США - Bloomberg

Китайські хакери зламали понад 400 комп'ютерів Мінфіну США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 23852 перегляди

Китайські хакери отримали доступ до понад 400 комп'ютерів Міністерства фінансів США через вразливість у ПЗ BeyondTrust. Викрадено понад 3000 несекретних файлів, включаючи документи щодо санкцій та розвідки.

Спонсоровані державою китайські хакери, які зламали Міністерство фінансів США, проникли у більш ніж 400 ноутбуків і настільних комп'ютерів, виявивши особливий інтерес до комп'ютерів співробітників та старших керівників, які займаються санкціями, міжнародними справами та розвідкою, з посиланням на звіт агентства повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У звіті йдеться, що хакери отримали доступ до імен користувачів та паролів співробітників, а також до більш ніж 3000 файлів на несекретних персональних комп'ютерах. Це включало політичні та проїзні документи, організаційні схеми, матеріали щодо санкцій та іноземних інвестицій, а також "конфіденційні дані правоохоронних органів". Імовірно, злочинці вкрали матеріали, але, мабуть, не проникли до секретних чи поштових систем міністерства, згідно з висновками.

Хакери також отримали доступ до матеріалів розслідувань, що проводяться Комітетом із іноземних інвестицій у США, який розглядає наслідки для національної безпеки деяких покупок нерухомості та іноземних інвестицій у США.

У звіті йдеться, що немає жодних доказів того, що хакери намагалися ховатися в системах міністерства для довгострокового збору розвідувальної інформації, і додається, що на зламаних пристроях не було доказів наявності шкідливого ПЗ.

8 грудня підрядник із програмного забезпечення BeyondTrust Corp. повідомив Мінфін США про те, що міністерство було зламане шляхом зламу мереж компанії. Міністерство повідомило про злом Агентству з кібербезпеки та безпеки інфраструктури протягом години після підтвердження, ідеться у звіті, а потім звернулося по допомогу до ФБР, розвідувальних служб та інших груп реагування на інциденти.

Згідно зі звітом, слідчі приписали злом спонсорованому державою китайському суб'єкту, відомому серед фахівців з кібербезпеки як Silk Typhoon та UNC5221. Вони виявили, що хакери віддали пріоритет збору документів і діяли поза звичайним робочим часом, щоб уникнути виявлення, ідеться у звіті.

Китайські чиновники довгий час заперечували звинувачення США в спонсорованих державою кібератаках, а представник Міністерства закордонних справ минулого місяця назвав твердження про те, що воно стояло за зломом Мінфіну США, "необґрунтованими та безпідставними".

Співробітники контррозвідки досі проводять "комплексну оцінку збитків", ідеться у звіті.

У своєму звіті Конгресу Мінфін США заявив, що розглядає альтернативи Beyond Trust.

Китайські хакери атакували Мінфін США через вразливість у програмному забезпеченні02.01.25, 07:53 • 28329 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
ministerstvo-finansiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyМіністерство фінансів Сполучених Штатів Америки
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами