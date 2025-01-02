Китайські хакери атакували Мінфін США через вразливість у програмному забезпеченні

Хакери, ймовірно, пов’язані з урядом Китаю, здійснили кібератаку на Міністерство фінансів США. Про це повідомляє Washington Post, передає УНН.

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Це порушення сталося внаслідок атаки на Офіс контролю за іноземними активами і Офіс міністра фінансів. Основною метою хакерів, ймовірно, було здобуття розвідданих щодо китайських компаній, які можуть бути внесені до списку санкцій США.

Ця атака, здійснена через вразливість у програмному забезпеченні, що обслуговує Міністерство фінансів, підкреслює серйозну проблему в галузі кібербезпеки. Поки що немає підтверджень, що зловмисники все ще мають доступ до систем.

Інцидент може мати далекосяжні політичні наслідки, особливо в контексті майбутніх переговорів між США та Китаєм. Поки що американська влада оцінює масштаби втручання, і це може стати елементом політичної та економічної боротьби, зокрема у світлі торговельних відносин між двома країнами.

Китайські хакери проникли в системи Мінфіну США