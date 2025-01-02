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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китайские хакеры атаковали Минфин США из-за уязвимости в программном обеспечении

Китайские хакеры атаковали Минфин США из-за уязвимости в программном обеспечении

Киев  •  УНН

 • 4085 просмотра

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Хакеры, связанные с правительством Китая, совершили кибератаку на Министерство финансов США из-за уязвимости в ПО. Целью было получение данных о китайских компаниях, которые могут попасть под санкции.

Хакеры, вероятно, связанные с правительством Китая, совершили кибератаку на Министерство финансов США. Об этом сообщает Washington Post, передает УНН.

Детали 

Это нарушение произошло в результате атаки на Офис контроля за иностранными активами и Офис министра финансов. Основной целью хакеров, вероятно, было получение разведданных о китайских компаниях, которые могут быть внесены в санкционный список США.

Эта атака, совершенная из-за уязвимости в программном обеспечении, обслуживающем Министерство финансов, подчеркивает серьезную проблему в области кибербезопасности. Пока нет подтверждений, что злоумышленники все еще имеют доступ к системам.

Инцидент может иметь далеко идущие политические последствия, особенно в контексте предстоящих переговоров между США и Китаем. Пока американские власти оценивают масштабы вмешательства, и это может стать элементом политической и экономической борьбы, в частности в свете торговых отношений между двумя странами.

Китайские хакеры проникли в системы Минфина США31 дек. 2024, 01:44 • 25246 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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