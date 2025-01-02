Китайские хакеры атаковали Минфин США из-за уязвимости в программном обеспечении
Киев • УНН
Хакеры, связанные с правительством Китая, совершили кибератаку на Министерство финансов США из-за уязвимости в ПО. Целью было получение данных о китайских компаниях, которые могут попасть под санкции.
Хакеры, вероятно, связанные с правительством Китая, совершили кибератаку на Министерство финансов США. Об этом сообщает Washington Post, передает УНН.
Детали
Это нарушение произошло в результате атаки на Офис контроля за иностранными активами и Офис министра финансов. Основной целью хакеров, вероятно, было получение разведданных о китайских компаниях, которые могут быть внесены в санкционный список США.
Эта атака, совершенная из-за уязвимости в программном обеспечении, обслуживающем Министерство финансов, подчеркивает серьезную проблему в области кибербезопасности. Пока нет подтверждений, что злоумышленники все еще имеют доступ к системам.
Инцидент может иметь далеко идущие политические последствия, особенно в контексте предстоящих переговоров между США и Китаем. Пока американские власти оценивают масштабы вмешательства, и это может стать элементом политической и экономической борьбы, в частности в свете торговых отношений между двумя странами.
Китайские хакеры проникли в системы Минфина США31 дек. 2024, 01:44 • 25246 просмотров