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Китай звільнив американського священика після 20 років ув'язнення

Китай звільнив американського священика після 20 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 21446 перегляди

Девід Лінь, американський священик, був звільнений з китайської в'язниці після майже 20 років ув'язнення. Він був засуджений до довічного терміну за звинуваченням у шахрайстві, яке США вважали невиправданим.

Китай звільнив американського священика після майже 20 років ув'язнення. Про це повідомляє AFP News, передає УНН.

Деталі

Китай звільнив американського священика Девіда Ліня, який провів майже 20 років у в'язниці.

Лінь був ув'язнений з 2006 року і засуджений до довічного ув'язнення за звинуваченням у шахрайстві. Однак, за даними США, його вирок був невиправданим.

Протягом багатьох років Китай утримував у в'язницях кількох американських громадян за різними звинуваченнями.

Філіппіни і Китай провели "відверті і щирі" переговори щодо територіальних суперечок в Південно-Китайському морі12.09.24, 13:54 • 12217 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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