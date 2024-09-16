Китай освободил американского священника после 20 лет заключения после 20 лет заключения
Киев • УНН
Дэвид Линь, американский священник, был освобожден из китайской тюрьмы после почти 20 лет заключения. Он был приговорен к пожизненному сроку по обвинению в мошенничестве, которое США считали неоправданным.
Китай освободил американского священника после почти 20 лет заключения. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.
Детали
Китай освободил американского священника Дэвида Линя, который провел почти 20 лет в тюрьме.
Линь был заключен с 2006 года и приговорен к пожизненному заключению по обвинению в мошенничестве. Однако, по данным США, его приговор был неоправданным.
В течение многих лет Китай удерживал в тюрьмах нескольких американских граждан по различным обвинениям.
Філіппіни і Китай провели "відверті і щирі" переговори щодо територіальних суперечок в Південно-Китайському морі12 сентября 2024, 10:54 • 11820 просмотров