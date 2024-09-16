Китай освободил американского священника после 20 лет заключения после 20 лет заключения

Китай освободил американского священника после почти 20 лет заключения. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.

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Китай освободил американского священника Дэвида Линя, который провел почти 20 лет в тюрьме.

Линь был заключен с 2006 года и приговорен к пожизненному заключению по обвинению в мошенничестве. Однако, по данным США, его приговор был неоправданным.

В течение многих лет Китай удерживал в тюрьмах нескольких американских граждан по различным обвинениям.

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