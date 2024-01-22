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Китай випереджає ЄС у дослідженнях, пов'язаних з технологіями чистої енергії

Китай випереджає ЄС у дослідженнях, пов'язаних з технологіями чистої енергії

Київ • УНН

 • 19669 перегляди

Згідно з дослідженням Європейської комісії, Китай випередив ЄС у дослідженнях, що стосуються технологій чистої енергії, включаючи сонячну, вітрову енергію, літієві батареї та технології уловлювання вуглецю. ЄС планує зменшити залежність від китайських технологій шляхом посилення повноважень з інспектування та потенційного блокування іноземних інвестицій.

Згідно з дослідженням, проведеним для Європейської комісії, Китай обігнав Євросоюз у дослідженнях, пов’язаних із технологіями чистої енергії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

У 2021 році Китай лідирував за кількістю рецензованих публікацій у таких сферах, як сонячна та вітрова енергетика, а також літієві батареї, теплової помпи й технології уловлювання вуглецю. Це змінилося порівняно з 2010 роком, коли ЄС лідирував за публікаціями в усіх цих секторах. за винятком вітру, як виявилося в статті, опублікованій минулого тижня,

- пише видання.

Деталі

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висунула стратегію "зменшення ризиків" із Китаю, зменшивши залежність від кількох критичних технологій, включаючи сонячні батареї.

Виконавчий орган ЄС оприлюднить пропозицію з правилами, спрямованими на посилення повноважень перевіряти та потенційно блокувати іноземні інвестиції в чутливі галузі.

Хоча європейська залежність від китайського виробництва таких продуктів, як сонячні батареї, добре відома, у документі підкреслюється, як розрив у дослідженнях та інноваціях може ускладнити ЄС зменшення такої залежності.

Прогалини в дослідженнях та інноваціях можуть зрештою призвести до імпортної залежності майбутніх технологій і пов’язаних продуктів. Глобальне домінування Китаю в таких критично важливих сферах, як сонячна енергетика та електроніка, призводить до обмежених можливостей для диверсифікації торгівлі,

- йдеться у повідомленні.

Вплив китайських ресурсів у міжнародні ланцюги постачання є особливо сильним для таких галузей промисловості ЄС, як виробництво основних металів, хімічна промисловість, електроніка та електрообладнання.

Але в доповіді також підкреслюється, що Китай має певну торговельну залежність від ЄС, зокрема щодо "стратегічних продуктів і критичних технологій".

Зазначається, що це може виявитися важливим активом для ЄС в контексті зниження економічного зростання Китаю та, можливо, посилення напруженості між Китаєм і США.

Пентагону заборонили купувати акумулятори у найбільших китайських компаній21.01.24, 01:40 • 30098 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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