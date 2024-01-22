Китай опережает ЕС в исследованиях, связанных с технологиями чистой энергии

Согласно исследованию, проведенному для Европейской комиссии, Китай обогнал Евросоюз в исследованиях, связанных с технологиями чистой энергии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

В 2021 году Китай лидировал по количеству рецензируемых публикаций в таких сферах, как солнечная и ветровая энергетика, а также литиевые батареи, тепловые насосы и технологии улавливания углерода. Это изменилось по сравнению с 2010 годом, когда ЕС лидировал по публикациям во всех этих секторах. за исключением ветра, как оказалось в статье, опубликованной на прошлой неделе, - пишет издание.

Детали

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула стратегию "уменьшения рисков" из Китая, уменьшив зависимость от нескольких критических технологий, включая солнечные батареи.

Исполнительный орган ЕС обнародует предложение с правилами, направленными на усиление полномочий проверять и потенциально блокировать иностранные инвестиции в чувствительные отрасли.

Хотя европейская зависимость от китайского производства таких продуктов, как солнечные батареи, хорошо известна, в документе подчеркивается, как разрыв в исследованиях и инновациях может усложнить ЕС уменьшение такой зависимости.

Пробелы в исследованиях и инновациях могут в конечном итоге привести к импортной зависимости будущих технологий и связанных продуктов. Глобальное доминирование Китая в таких критически важных сферах, как солнечная энергетика и электроника, приводит к ограниченным возможностям для диверсификации торговли, - говорится в сообщении.



Влияние китайских ресурсов в международные цепи поставок особенно сильно для таких отраслей промышленности ЕС, как производство основных металлов, химическая промышленность, электроника и электрооборудование.

Но в докладе также подчеркивается, что Китай имеет определенную торговую зависимость от ЕС, в частности в отношении "стратегических продуктов и критических технологий".

Отмечается, что это может оказаться важным активом для ЕС в контексте снижения экономического роста Китая и, возможно, усиления напряженности между Китаем и США.

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