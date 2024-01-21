Пентагону запретили покупать аккумуляторы у крупнейших китайских компаний

Американские законодатели запретили Министерству обороны покупать аккумуляторы, произведенные крупнейшими китайскими производителями, компаний CATL и BYD. Об этом сообщает Bloomberg. Передает УНН.

Детали

Правило было введено в рамках Закона об ассигнованиях на национальную оборону от 22 декабря 2023 года. Согласно ему запрещено закупать аккумуляторы у компаний Contemporary Amperex Technology Co Ltd, BYD Co и четырех других китайских компаний, начиная с октября 2027 года.

Четыре других производителя, чьи батареи будут запрещены:

ООО "Энвижн Энерджи";

EVE Energy Co;

Gotion High Tech Co;

Hithium Energy Storage Technology Co.

Из 10 крупнейших поставщиков аккумуляторов в мире только три компании не являются китайскими. Последние данные показывают, что CATL и BYD увеличивают свои доли на мировом рынке.

Как отмечают в Bloomberg, хотя запреты Пентагона касаются исключительно оборонных закупок, промышленность и законодатели внимательно следят за соблюдением этих правил как за ориентиром, каким материалам, продуктам и компаниям доверять в собственном бизнесе.

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