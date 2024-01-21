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Пентагону заборонили купувати акумулятори у найбільших китайських компаній

Пентагону заборонили купувати акумулятори у найбільших китайських компаній

Київ • УНН

 • 30098 перегляди

Американські законодавці ввели в дію заборону на закупівлю Міністерством оборони акумуляторів у шести найбільших китайських виробників, включаючи CATL і BYD, починаючи з жовтня 2027 року. Це правило є частиною Закону про асигнування на національну оборону і має на меті зорієнтувати бізнес на надійні матеріали та компанії, яким можна довіряти.

Американські законодавці заборонили Міністерству оборони купувати акумулятори, вироблені найбільшими китайськими виробниками, компаній CATL та BYD. Про це повідомляє Bloomberg. Передає УНН.

Деталі

Правило було запроваджене в рамках Закону про асигнування на національну оборону від 22 грудня 2023 року. Згідно з ним заборонено закуповувати акумулятори у компаній Contemporary Amperex Technology Co Ltd, BYD Co та чотирьох інших китайських компаній, починаючи з жовтня 2027 року.

Чотири інші виробники, чиї батареї будуть заборонені:

Envision Energy Ltd;

EVE Energy Co;

Gotion High Tech Co;

Hithium Energy Storage Technology Co.

З 10 найбільших постачальників акумуляторів у світі лише три компанії не є китайськими. Останні дані показують, що CATL і BYD збільшують свої частки на світовому ринку.

Як зазначають у Bloomberg, хоча заборони Пентагону стосуються виключно оборонних закупівель, промисловість і законодавці уважно стежать за дотриманням цих правил як за орієнтиром, яким матеріалам, продуктам і компаніям довіряти у власному бізнесі.

Росія стала найбільшим постачальником нафти в Китай – Reuters20.01.24, 23:21 • 29667 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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