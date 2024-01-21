Пентагону заборонили купувати акумулятори у найбільших китайських компаній

Американські законодавці заборонили Міністерству оборони купувати акумулятори, вироблені найбільшими китайськими виробниками, компаній CATL та BYD. Про це повідомляє Bloomberg. Передає УНН.

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Правило було запроваджене в рамках Закону про асигнування на національну оборону від 22 грудня 2023 року. Згідно з ним заборонено закуповувати акумулятори у компаній Contemporary Amperex Technology Co Ltd, BYD Co та чотирьох інших китайських компаній, починаючи з жовтня 2027 року.

Чотири інші виробники, чиї батареї будуть заборонені:

Envision Energy Ltd;

EVE Energy Co;

Gotion High Tech Co;

Hithium Energy Storage Technology Co.

З 10 найбільших постачальників акумуляторів у світі лише три компанії не є китайськими. Останні дані показують, що CATL і BYD збільшують свої частки на світовому ринку.

Як зазначають у Bloomberg, хоча заборони Пентагону стосуються виключно оборонних закупівель, промисловість і законодавці уважно стежать за дотриманням цих правил як за орієнтиром, яким матеріалам, продуктам і компаніям довіряти у власному бізнесі.

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