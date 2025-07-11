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Київську посадовицю підозрюють у привласненні понад мільйона гривень на закупівлі для теплопунктів

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Виконувачку обов’язків начальника Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА затримано. Її підозрюють у розкраданні понад 1 мільйона гривень бюджетних коштів через завищені ціни на опалювальне обладнання для теплопунктів.

Київську посадовицю підозрюють у привласненні понад мільйона гривень на закупівлі для теплопунктів

У Києві затримали виконувачку обов’язків начальника Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА. За версією слідства, вона сприяла закупівлі опалювального обладнання за завищеними цінами, що призвело до розкрадання бюджетних коштів на суму понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомила Київська прокуратура передає УНН.

Деталі

Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру виконувачці обов’язків начальника Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києва державної адміністрації у заволодінні бюджетними коштами під час проведення закупівель обладнання для теплопунктів. Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України

- ідеться у дописі.

Як вказано, управління Шевченківської РДА "за завищеними цінами закуповувало модульні блоки систем опалення для теплових пунктів будинків".

Постачальники обладнання спочатку придбали його безпосередньо у виробника, а потім - через пов’язані з ними фірми - штучно завищили вартість у середньому на 117 тисяч гривень за одиницю. Вже за цією ціною техніку продали Управлінню містобудування, архітектури та землекористування.

Цікаво, що на момент укладення договору з виробником представники компаній, які згодом реалізували обладнання державному органу, ще не мали з ним жодних контрактів.

Водночас у документах вони вже вказували точні адреси, де це обладнання буде встановлене.

Зрештою Управлінню містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА було поставлено 9 модульних блоків систем опалення за завищеною на більше ніж 1 млн гривень ціною

- додали у прокуратурі.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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