Киевскую чиновницу подозревают в присвоении более миллиона гривен на закупках для теплопунктов

В Киеве задержали исполняющую обязанности начальника Управления градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА. По версии следствия, она способствовала закупке отопительного оборудования по завышенным ценам, что привело к хищению бюджетных средств на сумму более 1 миллиона гривен.

Об этом сообщила Киевская прокуратура, передает УНН.

Детали

Прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении исполняющей обязанности начальника Управления градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации в завладении бюджетными средствами во время проведения закупок оборудования для теплопунктов. Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины - говорится в сообщении.

Как указано, управление Шевченковской РГА "по завышенным ценам закупало модульные блоки систем отопления для тепловых пунктов домов".

Поставщики оборудования сначала приобрели его непосредственно у производителя, а затем - через связанные с ними фирмы - искусственно завысили стоимость в среднем на 117 тысяч гривен за единицу. Уже по этой цене технику продали Управлению градостроительства, архитектуры и землепользования.

Интересно, что на момент заключения договора с производителем представители компаний, которые впоследствии реализовали оборудование государственному органу, еще не имели с ним никаких контрактов.

В то же время в документах они уже указывали точные адреса, где это оборудование будет установлено.

В итоге Управлению градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА было поставлено 9 модульных блоков систем отопления по завышенной на более чем 1 млн гривен цене - добавили в прокуратуре.

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