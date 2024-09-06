Київщина відбила атаку ворожих дронів без влучань та постраждалих: через падіння уламків горіла трава у двох районах
Київ • УНН
Сили ППО збили ворожі БПЛА над Київською областю. Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не було, постраждалих немає. Зафіксовано лише незначні пожежі від уламків.
В Київській області вночі та зранку 6 вересня сили ППО працювали по ворожих дронах. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Обійшлось без постраждалих. Через падіння уламків БПЛА в двох районах сталися дві пожежі трав'яного настилу та пожежа лісової підстилки. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Ворог не припиняє атаки на нашу область.Вночі та зранку тривога оголошувалася декілька разів. В області по ворожих БпЛА працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні.
За його словами, внаслідок падіння уламків в двох районах на відкритих ділянках місцевості сталися дві пожежі трав'яного настилу та пожежа лісової підстилки.
Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків атаки ворога.
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