Киевщина отразила атаку вражеских дронов без попаданий и пострадавших: из-за падения обломков горела трава в двух районах

В Киевской области ночью и утром 6 сентября силы ПВО работали по вражеским дронам. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Обошлось без пострадавших. Из-за падения обломков БПЛА в двух районах произошли два пожара травяного настила и пожар лесной подстилки. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Враг не прекращает атаки на нашу область, ночью и утром тревога объявлялась несколько раз. В области по вражеским БпЛА работали силы ПВО. [Есть сбитые цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в результате падения обломков в двух районах на открытых участках местности произошли два пожара травяного настила и пожар лесной подстилки.

Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий атаки врага.

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