Киевщина отразила атаку вражеских дронов без попаданий и пострадавших: из-за падения обломков горела трава в двух районах
Киев • УНН
Силы ПВО сбили вражеские БПЛА над Киевской областью. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не было, пострадавших нет. Зафиксированы лишь незначительные пожары от обломков.
В Киевской области ночью и утром 6 сентября силы ПВО работали по вражеским дронам. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Обошлось без пострадавших. Из-за падения обломков БПЛА в двух районах произошли два пожара травяного настила и пожар лесной подстилки. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Враг не прекращает атаки на нашу область, ночью и утром тревога объявлялась несколько раз. В области по вражеским БпЛА работали силы ПВО. [Есть сбитые цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют.
По его словам, в результате падения обломков в двух районах на открытых участках местности произошли два пожара травяного настила и пожар лесной подстилки.
Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий атаки врага.
Над Україною вночі збили 27 "шахедів", ворог атакував ракетами Х-59 та Х-31П6 сентября 2024, 05:19 • 21524 просмотра