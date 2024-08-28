Київ та низку областей перевели на екстрені відключення світла
Київ • УНН
Укренерго ввело екстрені відключення електроенергії в Києві, Київській, Одеській та Донецькій областях через складну ситуацію в енергосистемі. На Полтавщині також застосовано графік аварійних відключень.
Екстрені відключення електроенергії ввели в Києві та низці областей, повідомили у ДТЕК та обленерго, пише УНН.
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"Київ, Київська, Одеська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють", - вказали у ДТЕК у соцмережах.
На Полтавщині також застосували аварійні відключення. "За розпорядженням НЕК "Укренерго", 28 серпня з 08:53 в області застосовано графік аварійних відключень 1, 2 черги", - повідомили в Полтаваобленерго.
Ця атака буде віднесена до однієї з наймасовіших за весь період війни - "Укренерго"26.08.24, 10:51 • 117760 переглядiв