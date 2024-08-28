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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев и ряд областей перевели на экстренные отключения света

Киев и ряд областей перевели на экстренные отключения света

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 06:08  •  22081 просмотра

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Укрэнерго ввело экстренные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской, Одесской и Донецкой областях из-за сложной ситуации в энергосистеме. На Полтавщине также применен график аварийных отключений.

Экстренные отключения электроэнергии ввели в Киеве и ряде областей, сообщили в ДТЭК и облэнерго, пишет УНН.

Детали

«Киев, Киевская, Одесская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют», - указали в ДТЭК в соцсетях.

На Полтавщине также применили аварийные отключения. «По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 28 августа с 08:53 в области применен график аварийных отключений 1, 2 очереди», - сообщили в Полтаваоблэнерго.

Ця атака буде віднесена до однієї з наймасовіших за весь період війни - "Укренерго"26 августа 2024, 07:51 • 117528 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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