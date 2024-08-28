Киев и ряд областей перевели на экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии ввели в Киеве и ряде областей, сообщили в ДТЭК и облэнерго, пишет УНН.

Детали

«Киев, Киевская, Одесская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют», - указали в ДТЭК в соцсетях.

На Полтавщине также применили аварийные отключения. «По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 28 августа с 08:53 в области применен график аварийных отключений 1, 2 очереди», - сообщили в Полтаваоблэнерго.

Ця атака буде віднесена до однієї з наймасовіших за весь період війни - "Укренерго"