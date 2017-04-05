Квартири класу преміум у березні подорожчали найбільше

За рік середня вартість 1 кв м квартир у новобудовах Києва зменшилась на 1,3%.

Порівняно з попереднім місяцем зміна цін за класами первинної нерухомості склала: економ-клас – ріст на 0,9% до 16788 грн/кв м; комфорт-клас – ріст на 1% до 21895 грн/кв м; бізнес-клас – зниження на 0,02% до 29912 грн/кв м; преміум-клас – ріст на 1,2% до 46393 грн/кв м.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що з 1 листопада 2016 року у компанії запроваджено знижки від 10 до 20% на деякі квартири у новобудовах.